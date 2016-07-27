« الصحة » ترد على الاتهامات بإعاقة افتتاح شركة أدوية بنابلس!!

أكدت وزارة الصحة أنها تدعم وتساند المستثمرين في القطاع الصحي وقطاع تصنيع الأدوية، مشددة على أن ذلك لن يكون على حساب خرق وتجاوز القانون والنظام.

وقال وزير الصحة جواد عواد « إننا ندعم ونساند المستثمرين في القطاع الصحي الخاص، وقطاع تصنيع الأدوية، بما يحقق رؤية الوزارة وتوجهاتها في توطين الخدمات الطبية، وعدم تكرارها ودعم المنتج الوطني الفلسطيني »، مشددا على أنه « لن تكون هذه التسهيلات لأي مستثمر على حساب خرق القانون وتجاوز النظام بمنح أي ترخيص للعمل في القطاع الصحي ».

وأضافت وزارة الصحة في بيان صادر عنها « كانت هناك تعليمات واضحة من الوزير لدائرة الرقابة الدوائية وتسجيل الأدوية، بإعطاء شركة سما ومقرها محافظة نابلس أولوية في ترخيص أصنافها، دعما للمنتج الوطني، وتجلى ذلك بعقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع إدارة المصنع لتذليل العقبات أمام ترخيصه ولكن ضمن النظام والقانون ».

وشددت وزارة الصحة على أن ما يتم نشره وتداوله عبر وسائل الإعلام من إعاقات تفرضها الوزارة، ومطالبات ومناشدات بإزالة العقبات هو بمثابة دعوة صريحة وواضحة للوزارة بمخالفة النظام والقانون وممارسة لسياسة الابتزاز الإعلامي.

وأنهت الوزارة بيانها « نؤكد على وقوف وزارة الصحة إلى جانب المستثمرين ولكن ضمن النظام والقانون وبما يضمن صحة المواطن الفلسطيني الذي هو أغلى ما نملك ».