صحة غزة تضبط السوق الدوائي وعمل المؤسسات الصحية

تمكنت وزارة الصحة من حماية وضبط السوق الدوائي وتوازن العمل الصيدلاني والمؤسساتي الصحي الأهلي من خلال جولات التفتيش الدوري على المؤسسات الصحية في قطاع غزة.

ونظمت الوزارة عدة زيارات ميدانية، حيث جرى مصادرة الأصناف والعينات والأدوية والمحاليل الطبية غير القانونية ومنتهية الصلاحية بما في ذلك متابعة الشركات والمستودعات الموردة لها.

وكشف تقرير الربع الثاني من العام الحالي والصادر عن وحدة الإجازة والتراخيص بأن فرق التفتيش كان لها زيارات ميدانية شملت العديد من المؤسسات ومنها (286) صيدلية ، و(117) عيادة طبية، إضافة إلى التفتيش على مراكز ومستشفيات بعدد(66)، و(76) مختبر تحاليل طبية.

وأظهر التقرير أنه تم التفتيش أيضا على مراكز العلاج الطبيعي بعدد (10) مراكز ومراكز الأشعة والالتراساوند بعدد (26) مركز إضافة إلى التفتيش على مراكز النطق والسمعيات بعدد (8) زيارة، كما قامت الفرق بالتفتيش على (13) شركة و مستودع للأدوية.