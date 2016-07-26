حماس: نشعر بسخونة في تجاوزات أمن الضفة قبل بدء الانتخابات

قالت حركة « حماس »، إنه يجري الترتيب للانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بدون أي توافق وطني.

وذكر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في ندوة حوارية بعنوان « الانتخابات المحلية ضمانات النجاح وهواجس الفشل » التي أقيمت بغزة اليوم الثلاثاء، أنه من المفترض تم التشاور بكل التفاصيل المتعلقة بالانتخابات سواء بالتوقيت أو النظام الانتخابي أو كل الترتيبات ذات الصلة بالعملية الانتخابية، خاصة في ظل استمرار حالة الانقسام الفلسطيني.

وتابع:« الذهاب للانتخابات بدون مراجعة أو تهيئة حقيقة هذا فيه كلام كثير ».

وأوضح أن حركته درست هذا الموضوع وأعلنت بشكل واضح أنها ترحب بإجراء الانتخابات المحلية برغم من كل الملاحظات المتعلقة بعدم توفر توافق وطني، مبيناً أن حماس بحاجة لتفعيل مجالس البلديات وخلق حاجة من الشراكة في خدمة المواطن الفلسطيني، كون أن الانتخابات استحقاق وطني وقانوني.

ودعا إلى قرار سياسي يلزم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية باحترام العملية الانتخابية وعدم التدخل فيها، من خلال عدم ملاحقة المرشحين أو العاملين وتحييد الجهات الأمنية من أي تدخل، محملاً لجنة الانتخابات المركزية مسؤولية ذلك.

وقال : « للأسف قبل أن تبدأ العملية الانتخابية، بدأنا نشعر أن هناك سخونة فيها ببعض التجاوزات منذ الأيام الأولى للترتيبات ».

وأضاف:« نقلنا تساؤلات للجنة الانتخابات المركزية، وتلقينا بعد ذلك مذكرة رسمية من حنا ناصر فيها إجابات على معظم التساؤلات، وهذا ما دفع الحركة للقبول أو دعم اجراءها ».