قوات الاحتلال تطلق النار على فتاة عند حاجز قلنديا شمال القدس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النار على فتاة قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أصابوا فتاة « مجهولة الهوية » بجروح لم تعرف طبيعتها في الجزء السفلي من جسمها، ولا تزال ملقاة على الأرض ويرفضون السماح لطواقم الاسعاف بالاقتراب منها، حيث أغلقوا الحاجز في جميع الاتجاهات وتدور مواجهات مع الشباب في محيط الحاجز.

وزعمت شرطة الاحتلال أن الفتاة تحمل حقيبة، وهي تنتظر خبير المتفجرات لفحص حقيبتها، قبل أن يتسنى تقديم الإسعافات للمصابة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة الفتاة، وقالت إنها مجهولة الهوية وان إصابتها متوسطة.





