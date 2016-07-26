التجمع الإعلامي يستنكر اعتقال الزميل « أبو خبيصة »

استنكر التجمع الإعلامي الشبابي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، قيام جهاز الأمن الوقائي الليلة الماضية باعتقال الزميل الصحفي محمد عبد الله خبيصه الصحفي بوكالة « الاناضول » التركية، عقب مداهمة منزله في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح التجمع الإعلامي في بيان صحفي تلقت « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » نسخة عنه، أن الاعتقال يأتي بعد ساعات من نشر على صفحته الشخصية على موقع « فيسبوك » أمس بيانات مالية حول مصاريف وكالة الأنباء الرسمية « وفا »، وكان مصدرها موقع وزارة المالية الفلسطينية، ما يشير إلى الرقابة الأمنية الشديدة لحسابات الصحفيين والنشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي لخلق حالة من الإرهاب الفكري والسياسي والإعلامي في الساحة الفلسطينية.

ورأى التجمع الإعلامي في اعتقال الزميل « خبيصة » انتهاك جديد للحريات الإعلامية من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، من شأنها تعميق حالة الانقسام والتجاذبات وتعكير الأجواء على الساحة الفلسطينية في ظل الحديث عن حالة التوافق بشأن إجراء الانتخابات البلدية.

ودعا التجمع الإعلامي كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها لجنة الحريات بالتدخل الفوري العاجل لإطلاق سراح الزميل « أبو خبيصة »، ووقف كافة أشكال الانتهاك التي يتعرض لها الصحفيون والنشطاء الإعلاميون على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية.