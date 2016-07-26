الاحتلال يقر قانون بسجن الأطفال قبل بلوغهم سن الــ 14

أقر « كنيست » الاحتلال مشروع القانون الذي قدمته الحكومة حول معاقبة الأطفال بالسجن الفعلي إذا ما أدينوا بالقتل قبل بلوغهم سن الـ 14.

وزعمت المواقع العبرية أن القانون يقضي بتحديد أمر مؤقت لمدة ثلاث سنوات يسمح للمحكمة بحجز الطفل الذي لم يبلغ يوم اصدار الحكم عليه 14 عاما داخل مؤسسة مغلقة على أن يستكمل فترة عقوبة السجن الفعلي بعد اتمامه الـ 14.

وادعت أن المحكمة ستدرس أثناء اصدار حكمها كل حالة وتفاصيلها وظروف الحادثة وتأثير الاعتقال على الطفل وعمر الطفل وقت ارتكاب المخالفة والظروف الشخصية المحيطة به وفقا لنص القانون الجديد.