موفد « إسرائيلي » لواشنطن للتوصل إلى اتفاق حول المساعدات الأمريكية

يصل موفد « إسرائيلي » إلى واشنطن، نهاية الأسبوع الجاري، لبحث مذكرة تفاهم حول المساعدات الأمريكية لإسرائيل لعشر سنوات (من 2018 إلى 2027)، ولكن دون مطالبة بزيادة المساعدات للعام 2017.

واوضح مكتب رئيس الوزراء « الإسرائيلي »، بنيامين نتنياهو، في بيان مكتوب نشرته وسائل إعلام « إسرائيلية » ودولية، أن « القائم بأعمال رئيس هيئة الأمن القومي العميد يعقوب ناغيل سيغادر إلى واشنطن يوم الأحد المقبل لإجراء لقاءات مع مسؤولين في البيت الأبيض بهدف التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة بين »إسرائيل« والولايات المتحدة في أسرع وقت ».

وأضاف أن « إسرائيل تولي أهمية كبيرة لقدرتها على التخطيط بما يتعلق بالدعم العسكري الذي تتلقاه من الولايات المتحدة ولاحترام الاتفاقيات الثنائية، وعليه ليس لإسرائيل مصلحة في تغيير حجم المساعدات السنوية للعام القريب (2017) ».

وتابع مكتب رئيس الوزراء « الإسرائيلي »: « تبقى إسرائيل ملتزمة بحجم المساعدات العسكرية للعام المالي 2017 وفقا لحجمها المذكور في مذكرة التفاهمات الحالية الذي يبلغ 3.1 مليار دولار وهي لا تطلب أي مبالغ أخرى ».

وبذلك تعتبر « إسرائيل » السنة 2017 كآخر سنة في مذكرة التفاهم الأمريكية – « الإسرائيلية » الحالية على أن تغطي مذكرة التفاهم الجديدة السنوات العشر التالية.

وقالت صحيفة « هآرتس » « الإسرائيلية »، اليوم، أن مذكرة التفاهم الجديدة المنوي التوقيع عليها ترفع المساعدات الأمريكية إلى 40 مليار دولار للسنوات العشر بعد العام 2017 بعد أن بلغت المذكرة الحالية 37 مليار دولار، للسنوات العشر الماضية (من 2008 إلى 2017).

وتجري « إسرائيل » والولايات المتحدة الأمريكية محادثات منذ عدة أشهر حول التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة حول المساعدات الأمريكية للسنوات العشر القادمة.

وكانت وسائل إعلام « إسرائيلية » نقلت عن مسؤولين أمريكيين في الأسابيع الأخيرة، أنه في حال لم توقع « إسرائيل » مذكرة التفاهم مع الإدارة الأمريكية الحالية فإنه سيتعين عليها انتظار الإدارة الأمريكية الجديدة العام المقبل.