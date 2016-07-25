أوقاف غزة تنشر أسماء أهالي الشهداء للحج والنحال يرد

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة عن أسماء الشهداء أصحاب الحقوق في فريضة الحج لهذا العام 1437ه/ 2016م ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين لأهالي الشهداء.

وقالت الوزارة: « إن الأسماء الواردة في الكشوف هي حسب الدور وفقاً لتسلسل تاريخ الاستشهاد »، مضيفةً: « أن الدور في هذا العام يبدأ من تاريخ 26/10/2004م وينتهي حتى تاريخ 9/4/2005م ».

وأكدت أنها بذلت كافة الجهود المطلوبة مع مؤسسة رعاية أسر الشهداء لضبط الإجراءات وتصويبها والالتزام بالدور حسب تاريخ الاستشهاد إلا أن المؤسسة لم تستجب لتلك الجهود الأمر الذي دفع الوزارة للإعلان عن أسماء الشهداء أصحاب الحقوق من أجل المحافظة على حقوقهم وحقوق ذويهم.

وشددت الوزارة أنها لن تسمح بالتلاعب بمكرمة خادم الحرمين من جديد كما حصل في الأعوام الماضية ولن تتساهل في هذا الموضوع لأن حقوق الشهداء مقدسة لا يجوز التلاعب بها.

وأوضحت أن منحة الشهداء في هذا العام للمحافظات الجنوبية « قطاع غزة » هي مثل العام الماضي 500 حاج وذلك لعدد 250 أسرة شهيد بمعدل شخصين لكل شهيد.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك عدد 27 شهيداً لم يتمكن ذويهم من الحج في العام الماضي بسبب إشكالية التفييز تم إدراج أسمائهم في هذا العام.

وأضافت: « هناك عدد 17 شهيداً كان لذويهم الحق بالحج في العام الماضي إلا أنهم لم يتمكنوا من الحج بسبب تلاعب مؤسسة رعاية أسر الشهداء بالأسماء ».

وبينت الوزارة أن هناك 12 شهيداً لذويهم الحق في ترشيح شخص واحد فقط حيث حج عنه شخص في الأعوام الماضية، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية والموضوعية.

وطالبت الوزارة ذوي الشهداء أصحاب الحقوق لهذا العام بمراجعة مؤسسة أسر الشهداء لاستكمال الإجراءات أو التوجه إلى الوزارة في حال وجود أية إشكالية مع مؤسسة أسر الشهداء.

من جهته، أكد محمد النحال مسؤول مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في محافظات قطاع غزة أن « تدخل أوقاف غزة ونشرها أسماء أهالي الشهداء تعدي سافر على عمل المؤسسة، وقد يطيح بمكرمة خادم الحرمين الشريفين ».

وقال النحال لـ« فلسطين اليوم »: ليس من حق الأوقاف أو أي جهة كانت التدخل في مكرمة خادم الحرمين الخاصة بأهالي الشهداء، وأن أي عبث قد يطيح بالمكرمة.

وأضاف: مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى هي صاحبة الملف، وأن هدف وزارة الأوقاف بغزة من نشرها للأسماء هو إرباك الموسم وتسميمه والعمل على إفشاله، متسائلاً « لصالح من سيكون تعطيل المكرمة وإفشال حج الناس عبر التدخلات السافرة؟ ».

النحال: مؤسسة اسر الشهداء غير مسؤولة إطلاقاً عن الأسماء التي نشرتها أوقاف غزة وأن الأسماء التي تستحق الحج سيتم نشرها خلال الأيام القادمة

وتابع النحال: من أسبوعين ونحن نعمل على جمع الأسماء وتمحيصها وتدقيقها من ناحية تاريخ الاستشهاد والأحقية لمن لم يأتيه الدور، ونعمل كخلية نحل لإنجاح المكرمة، ولا يوجد أي شبهات بالأسماء التي تم اختيارها للحج خلال الأعوام الماضية.

وبين أن مؤسسة اسر الشهداء والجرحى غير مسؤولة إطلاقاً عن الأسماء التي نشرتها وزارة الأوقاف بغزة، وأن الأسماء التي تستحق الحج لهذا العام سيتم نشرها خلال الأيام القادمة عند انتهاء المؤسسة من عملية التدقيق.

وأكد على أن المؤسسة تعمل بكل شفافية في هذا الملف وتنشر أسماء الحجيج على الصفحات الالكترونية.

وقال: النظرة الحزبية للمكرمة عمل غير أخلاقي ولا وطني، ولا نحتاج وزارة الأوقاف بغزة بأي إجراء فهي لا تقوم بعملية التفييز ولا التفويج، لذلك أدعوهم لعدم التدخل في المكرمة إطلاقاً.

وقال النحال: رسالة لمن يريد العبث بمكرمة الحج.. ريح نفسك هذه مكرمة تأتي من قبل مؤسسة الرئاسة ونحن أمناء عليها، ونخدم العائلات على مدار الأعوام، ونتفهم أوضاع قطاع غزة، ولكن نرفض أن تتحزب الأمور لتصل للمحاصصة في هذا الملف. مضيفاً « لن نسمح للأوقاف ولغيرها بالتدخل في هذا الملف وهذه رسالة المؤسسة وليسمعها الجميع ».

وبين أنه تواصل مع وزير الأوقاف والشؤون الدينية د. يوسف ادعيس الذي أكد له « أنه لا علاقة البتة بالأوقاف بعمل المؤسسة فيما يتعلق بمكرمة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بأهالي الشهداء.

ادعيس: وزارة الأوقاف ليس لها علاقة بمكرمة الشهداء وتنسيب الأسماء

بدوره، أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، يوسف ادعيس عدم تدخل وزارته في مكرمة خادم الحرمين الشريفين لأهالي الشهداء، مشيراً إلى أن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى هي التي تقوم بالتنسيق مع الديوان السعودي بشأن المكرمة.

وقال ادعيس في تصريح سابق: إن وزارة الأوقاف ليس لها علاقة بمكرمة الشهداء وتنسيب الأسماء، والديوان السعودي هو الذي يقرر لمن يسلمها سواء للأوقاف أم لمكتب الرئيس ».

وأضاف « مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى هي التي تطرح الأسماء على الجانب السعودي ويتم اختيار الأسماء من خلالها »، مبيّناً أن مؤسسة الشهداء والجرحى صاحبة الاختصاص بهذا الشأن، التي تقوم بتبليغ الوزارة وتسليمها أسماء المكرمة حال خروجها.

وكانت وزارة الأوقاف في غزة أعلنت اليوم الاثنين عن أسماء الشهداء أصحاب الحقوق في فريضة الحج لهذا العام 1437ه/ 2016م ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين لأهالي الشهداء.

وقالت الأوقاف في بيان وصل « فلسطين اليوم » إن الأسماء الواردة في الكشوف هي حسب الدور وفقاً لتسلسل تاريخ الاستشهاد« ، مشيرة إلى أن »الدور في هذا العام يبدأ من تاريخ 26/10/2004م وينتهي حتى تاريخ 9/4/2005م« .

وأكدت أنها بذلت كافة الجهود المطلوبة مع مؤسسة رعاية أسر الشهداء لضبط الإجراءات وتصويبها والالتزام بالدور حسب تاريخ الاستشهاد إلا أنها لم تستجب لتلك الجهود الأمر الذي دفعنا للإعلان عن أسماء الشهداء أصحاب الحقوق من أجل المحافظة على حقوقهم وحقوق ذويهم.

أوقاف غزة: لن نسمح لمؤسسة اسر الشهداء بالتلاعب بالمكرمة

وشددت الوزارة أنها لن تسمح بالتلاعب بمكرمة خادم الحرمين من جديد كما حصل في الأعوام الماضية ولن تتساهل في هذا الموضوع لأن حقوق الشهداء مقدسة لا يجوز التلاعب بها.

وأوضحت الأوقاف أن منحة الشهداء في هذا العام للمحافظات الجنوبية »قطاع غزة" هي مثل العام الماضي 500 حاج وذلك لعدد 250 أسرة شهيد بمعدل شخصين لكل شهيد.

وذكرت أن هناك عدد 27 شهيدًا لم يتمكن ذوهم من الحج في العام الماضي بسبب إشكالية التفييز تم إدراج أسمائهم في هذا العام.

وبينت الأوقاف أن هناك عدد 17 شهيدًا كان لذويهم الحق بالحج في العام الماضي إلا أنهم لم يتمكنوا من الحج بسبب تلاعب مؤسسة رعاية أسر الشهداء بالأسماء.

ونوهت إلى أن هناك 12 شهيدًا لذويهم الحق في ترشيح شخص واحد فقط حيث حج عنه شخص في الأعوام الماضية، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية والموضوعية.

وطالبت الوزارة ذوي الشهداء أصحاب الحقوق لهذا العام بمراجعة مؤسسة أسر الشهداء لاستكمال الإجراءات أو التوجه إلى الوزارة في حال وجود أية إشكالية مع مؤسسة أسر الشهداء.