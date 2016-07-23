يوم علمي بخانيونس لتشخيص مرض التوحد

شاركت روضة النصيرات لأطفال التوحد باليوم العلمي الذي نظمته كلية تنمية القدرات بمدينة خانيونس برعاية الإغاثة الإسلامية حيث شاركت استشارية أطفال التوحد بروضة النصيرات الأستاذة وفاء أبو سعيد بورقة العمل الخاصة بالروضة بعنوان(التوحد ما بين الوراثة والاكتساب البيئي).

وقالت خلال المشاركة أن الأسباب اضطراب التوحد أرجعها العلماء إلى الحالة النفسية للام أثناء الحمل (كالاكتئاب والضغوط النفسية) التطعيم والفيروسات. الوراثة. عمر الأم والأب.

وأكدت أن هذا الاضطراب يحتاج إلى دراسات عميقة من قبل متخصصين في هذا المجال.

كما اثنى على حديثها جميع المشاركين في اليوم العلمي من أخصائيين وأكاديميين بالجامعات والمهتمين بهذا الاضطراب.

ومن التوصيات التي عبرت عنها الاستشارية وفاء، العمل على تكثيف الجهود لنشر التوعية لاضطراب التوحد وذلك لتمكين أولياء الأمور من اكتشاف حالات ابناءهم وتوجيهم إلى المراكز الخاصة لتأهيل وتوعية وتثقيف الأمهات أثناء فترة الحمل وضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة وتجنب تناولها للأدوية وتعرضها للأشعة، بجانب إعداد دورات تدريبية مكثفة للأخصائيات العاملات في مجال التوحد لتنمية قدراتهم التأهيلية وتطوير مهارتهم الإرشادية العلاجية.

والعمل على توفير أجهزة ومعدات لازمة للعمل مع أطفال التوحد وتوفير غرف مهنية للجلسات الفردية والجماعية، وتشجيع البحث والدراسة في مجال التوحد لتوفير شبكة معلوماتية متكاملة عن هذا الاضطراب للمساهمة في تقديم الدعاية السليمة اللازمة لأطفال التوحد.

وفي نهاية اليوم العلمي تم تكريم جميع المؤسسات المشاركة من قبل كلية تنمية القدرات مقدمين الشكر للعاملين والقائمين الإغاثة الإسلامية.

والجدير بالذكر أن روضة النصيرات لأطفال التوحد هي الروضة الأولي على مستوى المحافظة الوسطى التي تهتم بأطفال التوحد والتي تم افتتاحها بالعام الماضي.