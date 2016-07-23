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الخليل: وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء واسناد الاسرى

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 17:26 - 23 يوليو 2016
وقفة بالخليل وقفة بالخليل
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شاركت جماهير الخليل وذوو الأسرى والشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال، اليوم السبت، في وقفة على دوار ابن رشد، طالبت بتسليم جثامين الشهداء، وتضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسير بلال الكايد.

 

 

وحمل المشاركون لافتات وصور الشهداء، ورددوا هتافات تطالب بتسليم جثامين الشهداء دون شرط او قيد، وأكدوا ضرورة الوقوف صفا واحدا أمام هجمة الاحتلال على شعبنا.

 

 

ودعا المشاركون لمزيد من الفعاليات التضامنية مع اهالي الشهداء والاسرى لبث روح الصمود والثبات في نفوسهم، مطالبين بمواصلة المسيرات والنضال حتى تكريم الشهداء بالإفراج عن جثامينهم جميعا.

 

 

وطالبوا العديد من الجهات الدولية الحقوقية والدبلوماسية، بوضع حد لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين العزل، ودعوا لحماية أطفال الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال.

 

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