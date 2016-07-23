صور: جامعة الإسراء والتجمع الإعلامي يبحثان سبل دعم الصحفيين وتطوير مهاراتهم

استقبل الدكتور عدنان الحجار رئيس جامعة الإسراء اليوم، وفداً من التجمع الإعلامي الفلسطيني، وبحثا سبل التعاون المشترك، وآليات وسبل دعم الصحفيين وتنمية قدراتهم.

وضم وفد التجمع الإعلامي كلاً من: الأستاذ توفيق السيد اسليم مدير التجمع، والأستاذ رضوان أبو جاموس نائب الرئيس، ومحمد سلطانة م. العلاقات العامة، وعبد الله العثماني مسؤول اللجنة الاجتماعية، وسفيان الشوربجي محرر في جريدة الاستقلال، وأحمد الشقاقي دكتور إعلام.

من جهته، رحب الدكتور الحجار بالوفد الزائر وأطلعهم على خطة الجامعة الاستراتيجية وبرامجها، وخاصة برنامج الصحافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وتخصصاته الأربعة المختلفة ، (الصحافة والاعلام الالكتروني، الاذاعة والتلفزيون، الجرافيك وفنون المسرح، الترجمة الاعلامية والعلاقات العامة). إضافة إلى ما يقدمه مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع من دورات مختلفة في جميع المجالات ومنها ما يتعلق بالصحافة.

وأكد د. الحجار على أهمية الصحافة والإعلام في مجتمعنا الفلسطيني وضرورة تخريج أجيال في هذا المجال جاهزة لسوق العمل، وهو ما تعمل عليه الجامعة. مشيراً إلى أن الجامعة جهزت معامل خاصة ببرنامج الصحافة والإعلام الإلكتروني ويمكن إفادة الصحفيين في المجتمع لتطوير مهاراتهم.

وأعرب عن استعادته بالتعاون المشترك مع التجمع الإعلامي الشبابي الفلسطيني، وقال:« أن أبواب الجامعة مفتوحة لأي نشاط مشترك من شأنه المساهمة في تطوير قدرات الصحفيين الفلسطينيين.

من جانبه، أعرب الأستاذ توفيق السيد اسليم مدير التجمع الإعلامي الشبابي الفلسطيني، عن سعادته بزيارة جامعة الإسراء وبحث سبل التعاون المشترك معها، لخدمة الصحفيين الفلسطينيين. وأثنى على التخصصات المعلنة ضمن برنامج »الصحافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال" في الجامعة، مؤكداً على أهميتها وحاجة المجتمع لها.

وأشاد بالإمكانيات وخطة الجامعة تجاه تخريج صحفيين أكفاء وجاهزين لسوق العمل. وحث المهتمين بدراسة الاعلام من خريجي الثانوية العامة للالتحاق بجامعة الاسراء.

ولفت إلى أن التجمع الإعلامي نفذ خلال المرحلة الماضية دبلوم تطبيقي للصحفيين شمل 76 ساعة تدريبة استفاد منه عشرات الصحفيين في جميع محافظات القطاع.

وأكد على أهمية التعاون المشترك مع الجامعة خلال المرحلة القادمة بهدف تطوير أداء الصحفيين.

وفي ختام الزيارة اصطحب الأستاذ يزدان العماوي مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الجامعة الوفد الزائر في جولة في أروقة الجامعة.

















