تراجع ست بورصات عربية مع هبوط النفط

هبطت ست بورصات عربية في نهاية تداولات اليوم الخميس 21-7-2016، مع تضرر معنويات المستثمرين جراء هبوط أسعار النفط دون حاجز 47 دولاراً للبرميل، بينما صعدت أسواق الكويت والبحرين ومسقط بفعل عمليات شرائية على الأسهم الكبرى.

وقال أسامة السدمي، محلل أسواق المال العربية :« ما تزال أسواق الأسهم تعاني من هبوط أسعار النفط مع استمرار غياب المحفزات القوية التي يحتاجها المستثمرون لضخ مزيد من الأموال ».

وبحلول الساعة (13:23 ت.غ) انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.57% إلى 46.9 دولاراً للبرميل، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي « نايمكس » تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.5% إلى 45.52 دولاراً للبرميل.

وأضاف « السدمي »، في اتصال هاتفي مع الأناضول من السعودية، « ربما تستمر حالة الحذر المسيطرة على أداء الأسهم والمؤشرات في تداولات الأسبوع القادم، لكن نعتقد أن ظهور أنباء إيجابية على صعيد الشركات المقيدة قد يدفع الأسواق للصعود مجدداً ».

وحلت بورصة مصر في صدارة الأسواق المتراجعة بعدما وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى 12 جنيهاً للمرة الاولى منذ ظهور هذه السوق، وانخفض المؤشر الرئيس بنسبة 0.89% ليغلق عند 7436.87 نقطة، وسط ضغوط بيعية من قبل الأجانب.

وهبط المؤشر الرئيس لبورصة قطر 0.54% إلى 10534.4 نقطة مع نزول أسهم مثل « البنك التجاري القطري » بنسبة 1.98% و« مصرف قطر الإسلامي » بنسبة 1.52% و« بروة العقارية » بنسبة 0.56% و« مصرف الريان » بنسبة 0.56% و« فودافون » بنسبة 0.44%.

وفي الإمارات، تراجعت بورصة العاصمة أبوظبي مع نزول مؤشرها الرئيس بنسبة 0.49% إلى 4589.84 نقطة بفعل هبوط أسهم البنوك يتصدرها « بنك أبوظبي الوطني » منخفضاً بنسبة 1.99% و« بنك الخليج الاول » بنسبة 1.22% و« بنك الاتحاد الوطني » بنسبة 1.11%.

فيما هبط مؤشر بورصة دبي المجاورة بنحو محدود بلغت نسبته 0.07% إلى 3544.21 نقطة، مع هبوط أسهم « أرابتك القابضة » و« دريك آند سكل » و« أملاك للتمويل » و« إعمار مولز » بنسب بين 1.35% و2.56%.

وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع نزول مؤشرها الرئيسي بنحو 0.45% إلى 6601 نقطة مدفوعا بهبوط أسهم البنوك يتصدرها « بنك الرياض » بنسبة 2.14% و« مصرف الإنماء » بنسبة 0.94% و« البنك الأهلي » بنسبة 0.8% و« مصرف الراجحي » بنسبة 0.02%.

وجاءت بورصة الأردن في ذيل القائمة بانخفاض محدود بلغت نسبته 0.03% إلى 2113.09 نقطة مع تراجع أسهم القطاع المالي بنسبة 0.24% مقابل صعود أسهم الخدمات والصناعة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.22% إلى 5391.2 نقطة، بينما هبط المؤشر الوزني بنسبة 0.12% إلى 351.57 نقطة، وأغلق مؤشر « كويت 15 »، للأسهم القيادية، متراجعا بنسبة 0.12% إلى 811.34 نقطة.

وصعدت بورصة البحرين بعد هبوطها على مدار الجلسات الخمس الماضية، وزاد مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.17% إلى 1160.35 نقطة بدعم ارتفاع أسعم الخدمات والبنوك، بينما زادت بورصة مسقط بنحو 0.02% إلى 5818.14 نقطة بعد وتيرة هبوط أستمرت لنحو ثلاثة جلسات متتاليه.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 0.22% إلى 5391.2 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.17% إلى 1160.35 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.02% إلى 5818.14 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.89% إلى 7436.87 نقطة.

قطر: بنسبة 0.54% إلى 10534.4 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.49% إلى 4589.84 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.45% إلى 6601 نقطة.

دبي: بنسبة 0.07% إلى 3544.21 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.03% إلى 2113.09 نقطة.