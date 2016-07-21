6 عادات تجعلك تبدأ يومك كـ« الأسد »!

من منا لا يرغب ببدء يومه بإيجابية ونشاط، إلاّ أنّنا نجهل العادات التي تزوّدنا بالطاقة المطلوبة لمتابعة يومنا بالشكل المرجو.

إليكم أبرز النصائح والعادات التي نشرها موقع « التايم » للمضي نحو صباح أفضل.

1/ خصّص بعض الوقت بعيداً عن هاتفك.

مع بدء نهارك، حاول قدر المستطاع تجنب استخدام هاتفك الخلوي للتحقق من بريدك الإلكتروني أو صفحاتك الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، فمن الأفضل أن تخصّص لدى استيقاظك وقتاً خاصاً بك، ما لا يقل عن 15 دقيقة.

2/ استبدل القهوة الصباحية بمشروب الماء والحامض

للماء الفاتر والحامض الطازج فوائد عديدة، شرط تناوله أول استيقاظك، فهو يحفّز التمثيل الغذائي، يطهّر الفم والحلق ويمنحك دفعةً من الطاقة، كما أنّه البديل الأنسب للمدمنين على مادة الكافيين وشرب القهوة. وبعد تناولك هذا المشروب، انتظر 30 دقيقة قبل غسل أسنانك أو تناول الطعام أو مشروب آخر.

3/ انهض من سريرك بشكل سليم

قد يبدو لك الأمر غريباً، إلاّ أنّ طريقة النهوض من السرير مهمّة للغاية من أجل أن تبدأ يومك بشكل صحيح.

والطريقة الأمثل التي ينصح بها المختصون هي التدحرج على جانبك الأيمن ثمّ اتّخاذ وضعية الجلوس قبل الوقوف، مع الحرص على بقاء ظهرك مستقيماً، فإنّ هذه الطريقة هي الأمثل نظراً لأنّها تزيل الضغط عن القلب والظهر.

4/ حدّد أهداف يومك

فمن الأفضل أن تضع في الصباح جدولاً بالأعمال التي يجب أن تنجزها خلال اليوم.

5/ احرص على ممارسة الرياضة

من الضروري جداً أن تبدأ يومك ببعض التمارين الرياضية البسيطة التي تمنحك النشاط والحيوية اللازمين لمتابعة نهارك.

6/ تَأمَل

قد يبدو لك التأمل تافهاً أو مملاً، لكنّ « التأمل الإيجابي » الذي يرتكز على الجلوس في وضعية مريحة والتركيز على تطهير العقل يساعد في تصفية الذهن ويمهّد الطريق أمام يوم ناجح.