ليبرمان يستدعي قائد إذاعة الجيش بسبب محمود درويش

استدعي وزير الحرب « الإسرائيلي » أفيغدور ليبرمان صباح اليوم الأربعاء، قائد إذاعة جيش الاحتلال « الإسرائيلي » يرون ديكل لمعرفة أسباب بث برنامج أمس الثلاثاء حول الشاعر الفلسطيني محمود درويش

ويبدو أن ليبرمان غاضب لأن الشاعر درويش كتب شعر ضد الصهيونية فشعره يستخدم حتى الآن، وشعره تعتبره « إسرائيل » وقود للعمليات التي يقوم بها الفلسطينيون ضد « إسرائيل ».

وقال ليبرمان: لا يمكن المرور مرار الكرام لكي تقوم إذاعة « إسرائيلية » ببث برامج لشاعر يكره « إسرائيل ».

وكانت صحيفة « يسرائيل هيوم » ذكرت أن وزيرة الثقافة ميري ريغف هاجمت بشدة، إذاعة جيش الاحتلال « الإسرائيلي »، رداً على قيامها ببث برنامج عن الشاعر الفلسطيني محمود درويش.

وقالت ريغف أن إذاعة الجيش انحرفت عن الطريق، فالمحطة الرسمية في وزارة الحرب لا يمكنها السماح لنفسها بتعظيم وتمجيد الرواية المعادية لـ« إسرائيل » في إطار برنامج إذاعي انشغل في جوهره بنصوص « إسرائيلية ».

وحسب أقوالها فأن « محمود درويش ليس »إسرائيلياً« ، ونصوصه ليست »إسرائيلية« ، وجوهره يعارض القيم الرئيسية للمجتمع الاسرائيلي »، وقالت ريغف أنها توجهت في هذا الموضوع إلى وزير الحرب أفيغدور ليبرمان.

وتناول البرنامج الذي تم بثه في إطار « الجامعة الإذاعية » قصيدة محمود درويش « سجل أنا عربي » التي جاء فيها، ضمن أمور أخرى « أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكنني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي ».

وجاء من إذاعة الجيش أنه « تم في سنوات السبعينيات تأسيس »الجامعة الإذاعية« كمنبر إذاعي يسمح لعالم الأكاديمية بإغناء وإثارة المستمعين.

وخلال الفصل الدراسي الحالي يجري استضافة محاضرين يتحدثون أيضاً عن كتابات الراب كوك وجابوتنسكي، الحرية الأكاديمية تلزمنا السماح بالإغناء الفكري الذي تطرحه الاذاعة في خدمة المستمعين »

وقال رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة معقبا أن « وزيرة الثقافة تخاف من الشعر، إنها تعرف بأننا إذا تعرفنا على ثقافة بعضنا البعض فمن الممكن أن نرغب في نهاية الأمر بالعيش معا ».