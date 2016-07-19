المتطرف غليك يدعو الدول المانحة لوقف الدعم المالي لوكالة الغوث

دعا عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف الحاخام إيهود غليك، الدول المانحة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى وقف تقديم الدعم المالي للاجئين، إلا بتحقيق شروط من أجل أن يكون لأموالهم جدوى في إنهاء مشكلتهم.

وقال المتطرف غليك: « إن الاموال التي تقدمها الدول المانحة للأونروا » تُحرق دون جدوى منذ عقود من الزمن لأنها لم ولن تنهي مشكلة اللاجئين إلى الأبد.

وأضاف غليك: « إذا أرادت الدول المانحة أن تكون أموالها ذات جدوى، فعليها أن تشترط أمرين يجب أن ينفذها اللاجئون الفلسطينيون في مدارسهم ».

جاء ذلك خلال كلمة للمتطرف غليك، خلال مؤتمرا عقده مركز البحوث لسياسة الشرق الأوسط بمشاركة واسعة من صحافين أجانب من « امريكا وكندا والمانيا وبريطانيا واستراليا وفلسطين »، إضافة إلى مندوبين عن الدول المانحة « للأونروا » وهي « اليابان وكندا والبرتغال وهولندا واثيوبيا والتشيك ».

وأكد غليك إلى أن الشرط الأول الذي يجب أن ينفذه الفلسطينيون هو، « إجراء اصلاحات في الخطة الدراسية فيجب أن يتعلموا مادة التعايش والسلام وعدم كراهية اليهود وسفك دمائهم ».

أما الشرط الأخر وفقاً لموقع المستوطنين 7 فهو، « تبني خطة انسانية دولية هدفها إنهاء حالة اللجوء الفلسطينية عبر منح الفلسطينيين الحقوق بمنحهم العيش في الدول التي يعيشون فيها » وفقاً لمزاعمه.

وعبر غليك متعجرفاً عن أسف لما يتم تدريسه للاجئين الفلسطينيين من كره وتحريض ضد الإسرائيليين ومحاولة زرع فكراً لاجتثاث الإسرائيليون من (أراضيهم) وفقاً لمزاعمه.