أبو يوسف: تصريحات نتنياهو مدمرة ولا يحق له التدخل بشؤوننا الداخلية

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، رفض القوى الوطنية إملاءات وتصريحات نتنياهو الموجهة للفلسطينيين، واعتبرها تهديدا للحل السياسي.

وقال أبو يوسف في حديث إذاعي اليوم الثلاثاء: « القوى الوطنية رفضت إملاءات وتصريحات نتنياهو الموجهة للفلسطينيين، ولا يحق له المطالبة في اقالة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان أبو العينين، أو غيره من القيادات، أو في موضوع اقامة نصب تذكاري للشهيد أحمد أبو السكر، والخطوات ضد ذوي الأسرى والشهداء ».

وأضاف أبو يوسف، إن القوى الوطنية تدعم خطوات الأسرى التصعيدية في المعتقلات الاسرائيلية، وتقف إلى جانب الأسرى المحكومين بأحكام إدارية، لافتا إلى فعاليات أمام الصليب الأحمر في مدن الضفة وغزة للضغط على الجانب الاسرائيلي لإطلاق حرية الأسرى.

وطالب أبو يوسف المجتمع الدولي بموقف حازم من القضية الفلسطينية وتطبيق القرارات والقوانين الدولية على دولة الاحتلال، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني مستمر في مقاومته للاحتلال وتقديم أروع صور التضحية لتحقيق الثوابت الوطنية في تحرير الأسرى وعودة اللاجئين وحق تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وفي السياق ذاته، أشار أبو يوسف الى أن القوى الوطنية والإسلامية رحبت بإجراء انتخابات المجالس المحلية والبلدية، وطالبت بالتفاف جميع الفصائل على إنجاح العرس الديمقراطي في موعده، مشيرا إلى أهمية الانتخابات في 416 محطة انتخابية بمختلف أرجاء الوطن.