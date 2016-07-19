بدء توزيع المساعدات التركية في غزة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، البدء بتوزيع مساعدات القافلة التركية على المستفيدين في قطاع غزة.

وأكد وكيل الوزارة يوسف إبراهيم خلال مؤتمر صحفي من داخل مخازن الوزارة في غزة، أن عملية توزيع المساعدات التي انطلقت في كافة مديريات قطاع غزة ستتم وفق معايير معينة وضعتها الوزارة مسبقا، تشمل الفئات الهشة من الأسر الفقيرة وذوي الإعاقة والأيتام والمرضى والأسر التي ترأسها نساء وغيرهم.

وأشار إبراهيم إلى أن « سفينة ليدي ليلى التي نقلت المساعدات التركية تحتوي على 11.000 طن من المساعدات الإنسانية من أطعمة وألبسة وأحذية وألعاب أطفال والتي وصل منها حتى اللحظة ما يقارب 180 شاحنة ».

وقال: « تم تخصيص ثلاثة أرباع من حمولة هذه السفينة لوزارة الشؤون الاجتماعية وربعها للهلال الأحمر الفلسطيني ».

وأوضح إبراهيم أن وزارته جهزت خطة لتوزيع المساعدات على الأسر الفقيرة، تشمل المرحلة الأولى منها 11.000 أسرة من الأسر المسجلة والمستحقة على قوائم الانتظار خاصة الأسر المكونة من 9 أفراد فما فوق وبها حالات خاصة، وصولا لتشمل تلك المساعدات كافة المحتاجين من عمال متعطلين وأسر ذوي الإعاقة، وأسر ترأسها نساء فقيرة ومتضررين بسبب العدوان الإسرائيلي والحصار المستمر منذ عشر سنوات.

وقدم شكره الجزيل لتركيا حكومة وشعبا ورئاسة على دعمهم المستمر لقطاع غزة والقضية الفلسطينية.