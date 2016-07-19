الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها من جديد مع أمريكا

استأنفت الخطوط الجوية التركية صباح اليوم الثلاثاء، رحلاتها الجوية من جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الحظر المؤقت الذي فرضته إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة، الجمعة الماضية.

ونقل مراسل الأناضول أن موظفو الخطوط الجوية التركية في صالة الرحلات الخارجية بمطار أتاتورك في إسطنبول، قدّموا للمسافرين في أول رحلة جوية إلى مطار جون كينيدي هدايا مختلفة.

وكانت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، فرضت حظرًا في 16 يوليو/تموز الجاري، على تسيير رحلات جوية من الأراضي الأمريكية إلى تركيا، على الشركات المحلية، ومنعت في الوقت نفسه كافة الرحلات من تركيا إلى أمريكا. -