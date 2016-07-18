أتراك يوقفون تمرداً جديداً للانقلابيين في كلية عسكرية بأنقرة باستعمال شاحنات

ما إن تناولت وسائل التواصل الاجتماعي، خبراً يُفيد بوجود تمرد عسكري في الكلية العسكرية للإعداد الضباط بمنطقة أيتيم سيغوت بالعاصمة التركية أنقرة، الإثنين 18 يوليو/تموز 2016 حتى توجه مجموعة من المواطنين بشاحنات تابعة للبلدية وأغلقوا بوابة الثكنات العسكرية في الكلية، مما أحبط ما يعتقد أنه تمرد جديد.

وذكرت صحيفة يني شفق، أن المواطنين استجابوا لنداء قام به رئيس بلدية أنقرة الكبرى مليح غوكتشيك عبر حسابه على تويتر للتوجه إلى ميدان كيزلاي، وهو الميدان المركزي في المدينة.



وخاطب غوكتشيك سكان أنقرة بالقول "الآن وبسرعة فليتجمع الجميع في ميدان كيزلا، هناك تحركات في منطقة أيتيم سيغوت.. هيا يا أبطال الديمقراطية .

ويذكر أن غوكتشيك هو أول من دعا للنزول إلى الشارع والميادين ليلة الانقلاب الفاشل، ويعتبر من أكثر الشخصيات التركية التي تحظى بمتابعة عبر تويتر.