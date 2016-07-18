جامعة الإسراء تستقبل مدير برنامج الـ UNDP في قطاع غزة

استقبلت جامعة الإسراء في غزة اليوم، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) في قطاع غزة، وبحثوا طريق التربية والتعليم والتدريس الحديثة وكيفية التأثير في شخصية الطالب وتأهيلهم لسوق العمل مباشرة بعد التخرج بعيداً عن النمط التقليدي الذي يعتمد على أسلوب التلقين.

وضم وفد الـ UNDP الأستاذ باسل ناصر مدير مكتب غزة، والأستاذ أحمد الوزير ، وكان في استقبالهم من الجامعة الدكتور عدنان الحجار رئيس الجامعة، ومدير العلاقات العامة والدولية الأستاذ يزدان العماوي ، والدكتور علاء مطر عميد كلية الحقوق، والدكتور عمار القدرة مدير التعليم المستمر في الجامعة.

من جهته، رحب الدكتور الحجار بالضيف الكريم ، مثمناً الزيارة ودلالاتها، مشيداً في الوقت ذاته في مؤسسة الـ UNDP ودورها الريادي في خدمة المجتمع الفلسطيني في شتى المجالات.

وأطلع د. الحجار الوفد الزائر على خطة الجامعة الاستيراتيجية والبرامج التي تدرسها للطلبة وتركيزها على التعليم التطبيقي إلى جانب التعليم النظري، بهدف تخريج أجيال جاهزة لسوق العمل مباشرة بعد التخرج. موضحاً أن الجامعة حققت انجازات غير مسبوقة في عامها الأول، وتعمل وفق نظام الجود العالمية (الآيزو) من أجل تقديم خدمة أفضل لطلابها وجمهورها.

بدوره، قال الأستاذ باسل ناصر مدير مكتب غزة لـ UNDP، :" لقد تشرفت بزيارة جامعتكم ، وإنني أقدر عالياً حجم الانجازات التي تم تحقيقها في هذا الزمن القياسي، وفلسفة الجامعة المميزة. معرباً عن ثقته العالية بأن الجامعة سيكون لها مستقبل ناجح ومتقدم.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك خلال الفترة القريبة القادمة من أجل خدمة الطلاب.

واصطحب الاستاذ العماوي الوفد الزائر قبل مغادرته في جولة داخل أروقة الجامعة، الأمر الذي أثار إعجاب الوفد، وأثنى على إدارة الجامعة وطواقمها.









