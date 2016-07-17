حماس: أي معلومة عن الجنود « لها ثمن »

أكدت حركة حماس أنها « ليست في عجلة أمرها » فيما يتصل بملف الجنود الاسرائيليين « الأسرى » بغزة متمسكة بمبدأ « المعلومة بثمن »، ومؤكدة أن الحل بيد عائلات الجنود عبر الضغط على حكومة نتنياهو التي تزعم « كذباً » أنها تتحرك لاستعادتهم.

وقال مصدر أمني مطلع لموقع المجد الأمني: « أن المقاومة ليست في عجل من أمرها وتدير هذا الملف بنفس طويل لحين تحقيق الثمن المطلوب من العدو أن يدفعه ».

وأكد المصدر، أن « صبر المقاومة في هذا المجال لا حدود له وان محاولات عائلات الجنود منع زيارات عائلات الأسرى سراب لا قيمة له » مؤكداً أن المقاومة « تدير هذا الملف بنفس طويل لحين تحقيق الثمن المطلوب من العدو أن يدفعه ».

وشدد على أن المقاومة « لن تتخلى عن مبدأ (المعلومة بثمن) مهما كانت الظروف، مؤكداً أن شروط المقاومة واضحة لتحريك هذا الملف والبدء في مفاوضات فيه ».

وأشار الى أن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو يكذب على شعبه وعلى عائلات جنوده بايهامهم أنه يتحرك في هذا الملف.