الحية: سنعمل وبكل إمكانيتنا على إنجاح وتسهيل العملية الانتخابية

التقى إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وفدا من « لجنة الانتخابات المركزية »، الفلسطينية، لبحث ترتيب تنفيذ الانتخابات المحلية، المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتباحث هنية، مساء اليوم الأحد، في مكتبه غرب مدينة غزة، مع الوفد الذي وصل قطاع غزة صباح اليوم، برئاسة لجنة الانتخابات، « حنا ناصر »، العديد من المحاور التي من شأنها انجاح الانتخابات.

وقال خليل الحية، القيادي في حركة حماس، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اللقاء: « إننا في حركة حماس سنعمل وبكل إمكانيتنا على إنجاح وتسهيل العملية الانتخابية في غزة والضفة ».

وأضاف الحية: « يجب أن تتظافر الجهود الفصائلية على إنجاح الانتخابات لتكون مقدمة لتعزيز الشراكة الوطنية الفلسطينية ».

وتابع: « نأمل أن تكون الانتخابات المحلية مقدمة لإنهاء الانقسام، والوصول إلى شراكة حقيقة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ».

من جانبه، رحب حنّا ناصر، رئيس اللجنة الانتخابية المركزية، خلال المؤتمر، بموافقة حماس إجراء العملية الانتخابية في غزة.

وقال ناصر: « نأمل أن تكون الانتخابات نزيهة وبارقة أمل لإنهاء الانقسام ».

وأضاف: « حصلنا على ضمانات كافية من جميع الفصائل والجهات المعنية باحترام النتائج مهما كانت ».

ووصل وفد من « لجنة الانتخابات المركزية » اليوم الأحد، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون « إيريز ».

وقررت حركة حماس الجمعة الماضي، السماح بإجراء الانتخابات البلدية، التي قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، عقدها في 8 أكتوبر/تشرين أول القادم.

وأعلنت حتى اللحظة ستة فصائل فلسطينية بشكل رسمي المشاركة في الانتخابات، وهي: « حركة فتح » التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، و« الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين »، و« الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين »، و« حزب الشعب الفلسطيني »، و« الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني » (فدا)، و« المبادرة الوطنية الفلسطينية ».

وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة « حماس » المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة. -