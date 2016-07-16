أزمة الغاز تشارف على الانتهاء لتحسن الكميات المدخلة لغزة

تكفي لسد احتياج المواطنين، لافتاً إلى أن التسهيلات التي سمح بها الجانب الإسرائيلي خلال شهر رمضان من خلال زيادة عدد الشاحنات المدخلة للقطاع من 12 شاحنة إلى 14 شاحنة ساهم في تخفيف الأزمة".

وأشار الشوا إلى أنه خلال شهر رمضان دخل إلى القطاع ما يقارب ستة آلاف طن من الغاز وهو ما ساهم بالتخفيف من الأزمة بشكل كبير, إضافة إلى أنه لا يوجد استهلاك كبير للغاز خلال فصل الصيف، متمنياً في الوقت ذاته أن تنتهي الأزمة بشكل كامل بعد الانتهاء من تمديد خط الغاز الثاني.

وحول خط الغاز الثاني أوضح الشوا أنه تم تجهيز الخط الثاني وتأمين أدواته من أجل البدء في ضخ كميات الغاز بكميات أكبر إلى القطاع وهو ما سياسهم في تخزين الغاز والسيطرة على أي أزمة قد تلوح بالأفق.

وبين أن القدرة الاستيعابية لخط الغاز الجديد يصل لاستيعاب حمولة 18 شاحنة غاز بدلًا من 14 شاحنة، الأمر الذى يمكن قطاع غزة من تخزين الغاز لمواجهة أزمة الغاز الخانقة التي تحدث في فصل الشتاء نتيجة زيادة الاستهلاك.