« التربية » تعلن معدلات القبول في الجامعات ومنح دراسية في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عن توفر عدد من المنح الدراسية في كل من مصر وفيتنام، وعن معدلات القبول في الجامعات الفلسطينية وغير الفلسطينية.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على المنح الدراسية زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل هذه المنح وشروطها.

وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول؛ يكون في مقرها بحي المصيون في رام الله، أو في أحد مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما تُقدّم طلبات طلبة قطاع غزة في دائرة التعليم المستمر التابعة لجامعة الأزهر ومقرها مقابل الجامعة، علماً أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الثلاثاء19/7/2016.

وشكرت الوزارة مصر وفيتنام قيادةً وحكومةً وشعباً على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن معدلات القبول في الجامعات الفلسطينية وغير الفلسطينية لدرجة البكالوريوس هي 65 لجميع التخصصات، وذلك بدءاً من الفصل الأول للعام الدراسي 2016-2017، وبما يتناسب وفروع الثانوية العامة.

وأهابت الوزارة، في بيان صحفي، بالطلبة ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها في هذا الشأن، مؤكدةً أنها لن تصادق أو تعادل أي شهادة مستقبلاً مخالفة لتعليمات الوزارة، متمنيةً للطلبة التوفيق والنجاح.