إحالة حسام حسن إلى المحكمة بعد تعديه على شرطي

أحالت النيابة العامة، الأربعاء، المدير الفني للنادي المصري حسام حسن ومساعداه إلى محكمة جنح الإسماعيلية على خلفية اتهامهم بالاعتداء على رقيب شرطة وحددت جلسة السبت المقبل لبدء محاكمتهم.

وأمرت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، بتوقيف مدرب المصري البورسعيدي الدولي السابق حسام حسن 4 أيام على ذمة التحقيق، بسبب اعتدائه على مصور تابع لوزارة الداخلية عقب المباراة التي تعادل فيها مع غزل المحلة 2-2، الجمعة، في ختام الدوري المصري لكرة القدم.

وأوقف حسام حسن مع مساعده حسن مصطفى والمدير الإداري وليد بدر بعد أن وجهت لهم تهم « التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله والاعتداء عليه بالضرب واتلاف الكاميرا ».

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري برئاسة عامر حسين قررت إيقاف حسام حسن 3 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه بسبب « سلوكه غير الرياضي »، وفرضت على النادي غرامة مالية بقيمة 20 ألف جنيه لنزول أحد المرافقين التابعين له إلى أرض الملعب ومحاولة الاعتداء على لاعبي المحلة.