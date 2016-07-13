« أوميغا 3 » مفيدة للقلب ومناعة الرضع

ربطت دراسة حديثة بين صحة القلب وبين استهلاك الأحماض الدهنية « أوميغا 3 »، وأكدت أن تناول الفاكهة وأنواع الخبز الغنية بالألياف والأسماك الغنية بأوميغا 3 (مثل السلمون والسردين والتونة) ربما تكون من أسباب العيش لفترة أطول دون الإصابة بأمراض مزمنة، ولا سيما أمراض القلب، وذلك وفقا لموقع « براكسيس فيتا » الألماني.

ويشير موقع « تي أونلاين » إلى أن خبراء التغذية وجدوا أن أوميغا 3 مفيدة للقلب، وأن من يتناول الأحماض الدهنية والأسماك بصور متكررة فإنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض قلبية.

وأشار الموقع الالكتروني إلى أن أوميغا 3 ليست موجودة فقط في الأسماك، بل موجودة أيضا في النباتات مثل السبانخ والجوز وبعض أنواع الحبوب وزيت الرابس (السلجم).

وكانت دراسة أسترالية نشرت بدورية « علم الشيخوخة السلسلة أ: العلوم البيولوجية والعلوم الطبية » قد ربطت بين استهلاك الأطعمة التي تستخدم فيها الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والأحماض الدهنية وبين انخفاض احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

كما توصلت دراسة سابقة نشرت نتائجها بمجلة « نتريشن ريفيو » عن فوائد زيت السمك والأحماض الدهنية، حيث تمت متابعة 64 رضيعا بالدانمارك تتراوح أعمارهم بين 9 و12 شهرا تلقوا حليب بقر أو حليب بقر مع زيت سمك. وأظهرت الدراسة أن الأطفال الذين تلقوا زيت السمك كمكمل غذائي تحسنت وظيفة المناعة لديهم، دون انخفاض في أنشطة الجسم المعتادة.