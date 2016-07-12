الأونروا: صرف بدل ايجار لـ 7 آلاف أسرة من المهدمة منازلهم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى « الأونروا »، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم صرف بدل إيجار لـ 7 آلاف أسرة من المهدمة منازلهم عن ثلاثة أشهر.

وأوضح المتحدث باسم « الأونروا » عدنان أبو حسنة، في تصريح لوكالة « وفا »، أن الوكالة ستصرف بدءًا من الأسبوع المقبل بدل إيجار لتلك العائلات المهدمة منازلهم كليا عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، وسندفع بدل ايجار لثلاثة شهور للربع الثاني من عام 2016 لتغطية شهور ابريل ومايو ويونيو ويستفيد منها حوالي 7000 عائلة، وان المبلغ الذي سيتم دفعه هو 4.3 مليون دولار.

وأضاف أن « الاونروا » تبذل جهودا كبيرة في هذا الاطار رغم العجز المالي الكبير في الحصول على تمويل لإعادة الاعمار في قطاع غزة، وان « الاونروا » تحاول المواءمة بين ما تحصل عليه من اموال وتلبية كافة المتطلبات التي تتطلبها عملية الإعمار بما فيها دفع بدل الايجار.