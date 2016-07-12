مواجهات إثر اقتحام المستوطنين « قبر يوسف »

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقال ودهم الليلة الماضية وفجر اليوم، في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا أن الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال تركزت في مدن قلقيلية والخليل، كما اندلعت مواجهات عنيفة في مدينة نابلس، لاقتحام مئات المستوطنين لما يسمى بـ« قبر يوسف ».

ونقل مراسلنا عن مصادر محلية، تأكيدها اعتقال قوات الاحتلال فجر اليوم ستة مواطنين خلال مداهمات واسعة في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، تخللها مواجهات وتخريب لممتلكات المواطنين.

ووفق ذات المصادر فإن المعتقلين، هم: أمين سعسع ، ومشير الجعيدي ، وأنس فراج ، ويوسف أبو شهاب، وهندي زيد ، وشرحبيل الشوبكي.

في ذات السياق اقتحمت آليات عديدة مدينة الخليل المحتلة، واندلعت فيها مواجهات عنيفة واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين فيها.

وفي مدينة نابلس،اقتحم مئات المستوطنين فجر الثلاثاء قبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، بحجة أداء طقوسهم الدينية.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة بعد منتصف الليل، وانتشرت في محيط قبر يوسف، واعتلى عدد من القناصة أسطح البنايات المطلة على المنطقة، تمهيدا لدخول المستوطنين.

واندلعت مواجهات عنيفة في الشوارع المحيطة بقبر يوسف، تركزت عند المدخل الشمالي لمخيم بلاطة وفي شارع عمان وشارع مخيم عسكر القديم.

ورشق عشرات الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، فيما أطلق الجنود الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.