وفاة و5 إصابات بالرصاص بعد اعلان التوجيهي بقطاع غزة

توفيت مساء اليوم الاثنين الطالبة (ر-ع) وأصيب 5 مواطنين بالرصاص خلال الاحتفال بإعلان نتائج الثانوية العامة في محافظات قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الطالبة (ر-ع) توفيت بعد أن ألقت بنفسها من علو لرسوبها في امتحان الثانوية العامة في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

فيما أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم أيمن البطنيجي، أن الفتاة توفيت مساء اليوم متأثرة بإصابتها حيث ألقت بنفسها من علو في الصباح.

وقال البطنيجي لمراسل « فلسطين اليوم »: "أصيب اليوم الاثنين خلال الاحتفال بإعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي في محافظات قطاع غزة نحو 5 مواطنين بالرصاص العشوائي الذي اطلقه المواطنين تعبيراً عن فرحتهم بنجاح أقربائهم.

وأوضح البطنيجي، أن الشرطة الفلسطينية كانت تتوقع أسوأ مما حدث في محافظات القطاع لكن بحمد الله عز وجل الأمور جميعها تحت السيطرة، مؤكداً أن الشرطة اعتقلت عدد من مطلقي النار.

يذكر أن البطنيجي حذر في تصريح سابق لفلسطين اليوم، من اعتقال كل من يثبت عليه إطلاق النار خلال الاحتفال بإعلان نتائج الثانوية العامة.