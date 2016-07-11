7 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

دخل سبعة أسرى من قطاع غزة والضفة المحتلة يدخلون اليوم 11 يوليو أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤيد مدى الحياة، وهم:

من جنين،الأسير أمجد أحمد عيسى عبيدي (48 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد 23 مرة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 13 عامًا في السجون.

والأسير معتصم عبد الله احمد ياسين (38 عامًا) المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 14 عامًا في السجون.

والأسير سعدي خليل محمود الغرابلي (52 عامًا) من مدينة غزة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1994، وأمضى 22 عامًا في سجون الاحتلال.