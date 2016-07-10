الشرطة تتلف جسماً مشبوهاً شرق جنين

أتلفت الشرطة، اليوم الأحد، جسما مشبوها تم العثور عليه بالقرب من بلدة رابا شرق جنين.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، « بعد ورود معلومات تفيد بوجود جسم مشبوه عثر عليه أحد المواطنين في منطقة سهلية بالقرب من بلدة رابا، تحركت على الفور قوة من فرع شرطة هندسة المتفجرات إلى المكان، وتبين بعد الكشف عنه أنه عبارة عن مشعل حراري، حيث تم التعامل معه بالإتلاف، بعد اتخاذ كافة احتياطات الأمان اللازمة أصولا ».

وناشد البيان المواطنين بضرورة الإبلاغ عن هذه الأجسام المشبوهة بمجرد العثور عليها، وعدم التعامل معها باللمس، أو الاقتراب، أو تحريكها، والاتصال مباشرة على رقم الشرطة (100).