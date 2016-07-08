إصابة متضامن أجنبي بالرصاص والعشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم

أصيب اليوم الجمعة متضامن أجنبي بعيار ناري في الفخذ، والعشرات بحالات اختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 13 عاما.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أن جيش الاحتلال اقتحم البلدة منذ ساعات الصباح تحت غطاء كثيف من إطلاق قنابل الغاز والصوت فيما أطلق قناص كان يختبئ في أحد المنازل الرصاص الحي باتجاه المتضامن الذي فضل عدم الكشف عن جنسيته واسمه ما أدى إلى إصابته في الفخذ الأيمن، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.

كما احتجزت قوات الاحتلال المصورين الصحفيين محمود فوزي وكامل القدومي، والمتطوع لدى الهلال الأحمر الفلسطيني سامي جمعه لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم.