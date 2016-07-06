بلير: أشعر بالأسى والندم على غزو العراق

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير اليوم الأربعاء إنه شعر بالحزن والأسف بشأن حرب العراق لكنه دافع عن قراره الانضمام للغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العراق عام 2003.

وكان بلير يرد على انتقادات شديدة وردت في تقرير لتحقيق استمر سبع سنوات في الحرب نشر في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وقال بلير في مؤتمر صحفي « اتضح أن تقييمات المخابرات وقت الذهاب للحرب كانت خاطئة. واتضح بعد ذلك أن العواقب أكثر عدائية وامتداداً ودموية مما نتخيل. » وأضاف « من أجل هذا كله أعبر عن أسفي وندمي واعتذاري أكثر مما تتخيلون. »

لكن بلير قال أنه قبل المسؤولية الكاملة لقرار المشاركة في الحرب رافضاً مقولة أن إرهاب اليوم هو نتيجة لغزو العراق. وقال إنه أعتقد أن العالم كان مكانا أفضل بدون صدام حسين الذي أسقطه الغزو، إنه لم يكن لديه خيار آخر لتأجيل الحرب على العراق.

هذا وكان قد أعلن رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق جون شيلكوت الاثنين أن بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لأوانه في العام 2003 بدون أن تحاول « استنفاد كل الفرص »، وأن « العمل العسكري لم يكن آنذاك حتميا ».

وأوضح شيلكوت أن« الأسس القانونية للتدخل العسكري البريطاني في العراق ليست مرضية »، وقال إن تقدير حجم تهديد أسلحة الدمار الشامل العراقية جاء دون مبررات مؤكدة، وأن بريطانيا أضعفت سلطة مجلس الأمن بالتصرف دون الحصول على تأييد الأغلبية للتحرك العسكري. وذكر أن بلير دخل الحرب رغم تحذيره بأن التحرك العسكري سيزيد نشاط القاعدة في بريطانيا، مشيراً إلى فشل الحكومة البريطانية في تحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها في العراق.

يذكر أن الحرب على العراق كلفت الخزينة البريطانية نحو عشرة مليارات جنيه إسترليني وقتل خلالها 179 جندياً من القوات البريطانية ممن شاركوا في الغزو على العراق.

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