القيادي البطش: صراعنا المفتوح مع الاحتلال لن ينتهي إلا بتحرير كل فلسطين

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش إن « الصراع المفتوح مع العدو الإسرائيلي لن ينتهي ولن يغلق الحساب معه إلا عند تحرير آخر شبر من ارضنا، وحتى دحر آخر جندي إسرائيلي من فلسطين ».

وأضاف القيادي البطش -خلال خطبة عيد الفطر في مدينة غزة- :« يحاول الاحتلال الإسرائيلي إنهاء الصراع ووقفه عبر جهود التسوية والمبادرات التي تعطيه الحق في فلسطين، غير أن ذلك لم ولن يحصل بفضل تضحيات أبناء شعبنا المستمرة منذ 70 عاماً ».

وتابع: يهدف الاحتلال من وراء سياسة الضغط على الفلسطينيين من خلال هدم البيوت والاعتقالات والمصادرة والقتل والتدمير والاستيطان أن يدفع شعبنا لتقديم التنازلات تلو التنازلات لصالحه، ويريد من وراء ذلك أن نقبل أن نعيش أغراب في أوطاننا، لكن ذلك لن يحصل أمام صمود شعبنا الفلسطيني المجاهد.

وشدد البطش على رفض حركته للمبادرات الدولية التي تهدف إلى تذويب القضية الفلسطينية، والتي تعطي الاحتلال الحق في فلسطين.

ودعا البطش الأمة العربية والاسلامية إلى إنهاء حصار قطاع غزة المفروض منذ عشر سنوات ودعم المقاومة ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في القدس.

وحيا البطش عوائل الشهداء والجرحى والأسرى واصحاب البيوت المدمرة على صمودهم في وجه الترسانة الإسرائيلية.