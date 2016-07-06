اعتقالات وإصابات في محافظات الضفة واستهداف لمنازل المواطنين شرق خانيونس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية لـ « وفا »، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في مدينة الخليل، واعتقلت ثلاثة شبان هم، علاء رائد زغير، ورمزي جمال دنديس، وأنس حاتم قفيشة، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

كما وأصيب فجر اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المطاطي والاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدد من أحياء بلدة دورا جنوب الخليل.

قالت مصادر أمنية لمراسلنا، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا، وإن مواجهات اندلعت وسط البلدة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب المتسوقين والمواطنين، ما أدى الى وقوع إصابات تم نقلها من قبل طواقم إسعاف الهلال إلى مستشفيات الخليل لتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية في مستشفى عاليه الحكومي، إن قسم الإسعاف والطوارئ استقبل ستة حالات بالرصاص، تم إدخال إحداها إلى غرفة العمليات، كما تم علاج حالة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

ووصف الدكتور وسام ابو سنينة الإصابات بالمتوسطة.

وقال مسؤول قسم الطوارئ في مستشفى الأهلي، إن حالتين وصلتا إلى المستشفى جراء إصابتهما بالرصاص الحي، وواحدة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ووصف حالتهم ما بين الطفيفة والمتوسطة.

كما أصيب العشرات بالاختناق والرصاص المطاطي تم علاجهم ميدانيا من قبل طواقم الإسعاف الأحمر التي تواجدت في المكان.

إلى ذلك داهمت قوات الاحتلال عددا من التجمعات السكانية والأحياء في بلدة دورا من بينها، قرية خرسا، وحي الشرفة، وكنار وواد غنيم، وفتشت عددا من منازل المواطنين فيها.

في سياق متصل، استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، بنيران أسلحتها الرشاشة منازل المواطنين شرق بلدة القرارة، شمال شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكر مراسلنا، أن قوات الاحتلال المتواجدة موقع « سريج » العسكري، على الخط الفاصل شرق البلدة، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل المواطنين هناك، دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.