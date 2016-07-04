هدْم وتفجير منزليْ شهيدين في مخيم قلنديا وسط مواجهات عنيفة وإصابات

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منزلي الشهيدين عيسى عساف وعنان ابو حبسة، في مخيم قلنديا شمال القدس، منتصف الليلة.

وأفاد مركز قلنديا الاعلامي، ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا بقوة من مئات الجنود، ترافقها 70 آلية عسكرية، وأشاروا إلى أن أنه تم هدم منزل الشهيد ابو حسنة بالمتفجرات، فيما تم هدم جدران منزل الشهيد عساف من الداخل .

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال وشبان المخيم أصيب خلالها 20 مواطناً وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي، وصفت 18 اصابة بالطفيفة، واصابتان ادخلتا غرفة العمليات، إصابة منهم لا زالت تحت العلاج في منطقة الخصر للعمل على ايقاف النزيف.

كما تم اعتقال عشرة شبان والاعتداء عليهم بالضرب المبرح واطلاق سراحهم مع ساعات الانسحاب، اضافة إلى اعتقال الشاب احمد مطر (26 عاما) شقيق الشهيد عمر مطر.

واستشهد أبو حبسة وعساف بعد تنفيذ عملية طعن مزدوجة بمنطقة باب العامود بالقدس المحتلة أسفرت عن إصابة عدد من المستوطنين في شهر ديسمبر الماضي.