حركة الجهاد الإسلامي تنظم إفطاراً جماعياً لعوائل الأسرى والشهداء

نظمت حركة الجهاد الإسلامي ومهجة القدس لرعاية الأسرى في مدينة رام الله اليوم الأحد، إفطارا جماعيا على شرف أهالي الشهداء والأسرى تحت عنوان « القدس قبلة جهادنا ».

وحضر الإفطار العشرات من ذوي الشهداء والأسرى في المحافظة، وبحضور ممثلي عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في المدينة.

وضمن الإفطار، عُقدت ندوة حول دور الأسرى في الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس، وتكلم فيها القيادي في الحركة الجهاد الإسلامي أحمد العوري، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن .

وفي كلمة الجهاد الإسلامي، رحب القيادي في الحركة أحمد العوري، بعوائل الأسرى والشهداء، وقال :« نوصل لكم تحية الأمين العام للحركة الدكتور رمضان عبد الله شلح ».

وحول الإفطار ورسائله قال العوري: « إن هذا الافطار جاء على شرف أهالي الأسرى والشهداء وتكريما لجهود الأسرى في سجون الاحتلال ودماء الشهداء، وتأكيداً على أن الانتفاضة الفلسطينية مستمرة، وإن الشعب الفلسطيني متكاتف خلف الشهداء والأسرى.

وتابع العوري: » نوجه رسالة للاحتلال، إننا كشعب فلسطيني موحدون في سبيل مقاومة الاحتلال وأن الانتفاضة مستمرة« .

وقال العوري: إن القضية الفلسطينية في خطر في ظل تشتت الجبهات التي تدعي الجهاد في سبيل فلسطين، مشيراً إلى أن دور المجاهدين في فلسطين الأن وفي ظل هذا التشتت، هو استنزاف الاحتلال وإدامة الصراع حياً حتى وحدة الأمة ومواجهة مؤامرة تصفية للقضية.

ودعا العوري، إلى حوار وطني شامل لتوحيد جهود الفصائل الفلسطينية، وقال: » نحن في الجهاد الإسلامي ندعو لدعم انتفاضة هذا الشعب كأساس لبرنامج وطني، لأنها حالة الانقسام الفلسطيني والاتفاق على برنامج واستراتيجية واحدة لمواجهة الخطر الدائم مستغلة حالة التشرذم العربي".





















