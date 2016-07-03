ليبرمان: إن اتسعت المواجهة سنحسم المعركة مع حماس في قطاع غزة

كشفت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم، بأنه خلال جلسة المجلس الأمني المصغر الكابينت اليوم الأحد، خلال بحث وزراء الكابينيت للوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية، هدد وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال الجلسة، بتوجيه ضربة لحماس.

وقال ليبرمان: « إن اتسعت المواجهة وحدث تصعيد في الجنوب من قبل قطاع غزة، فإن إسرائيل ستعمل عسكرياُ لحسم المعركة مع حماس » .

ولكن ووفقا للقناة الثانية، فإن ليبرمان لم يدلي بتفاصيل إن كانت لديه خطة عسكرية لمهاجمة قطاع غزة، لكن وزراء الكابينت شككوا في تصريح ليبرمان هذا قائلين: « من الأفضل لليبرمان أن يقول نواياه » .