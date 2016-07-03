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الرجوب يشكر المنظومة الرياضية على إنجاح زيارة وفد الفيفا لغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:04 - 03 يوليو 2016
جبريل الرجوب جبريل الرجوب
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أعرب اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن شكره لكل من ساهم في إنجاح زيارة وفد الفيفا الى قطاع غزة برئاسة السيد/ طوكيو سكسويل ، رئيس لجنة مراقبة الانتهاكات الدولية يوم الجمعة الماضي.

وقال اللواء الرجوب، في تصريح رسمي إن الزيارة كانت ناجحة من حيث الجوهر والمضمون والترتيب، وإن وصول السيد سكسويل الى قطاع غزة لهو خطوة كانت ضرورية للاطلاع على حجم الانتهاكات الاسرائيلية بحق الرياضة والرياضيين ، ووضعه في الصورة الحقيقية لهذه المعاناة .

وثمن الرجوب دور الفصائل الوطنية والاسلامية الفلسطينية  في اللقاء الذي جمعهم مع وفد الفيفا والتي قالت كلمتها في التوحد خلف المشروع الوطني الرياضي بعيداً عن التجاذبات السياسية والانقسام الفلسطيني .

وأشاد اللواء الرجوب بالتغطية الإعلامية المميزة لوسائل الإعلام المختلفة، والاهتمام الكبير منها لما تحمله الزيارة من أهمية كبيرة للرياضة الفلسطينية.

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