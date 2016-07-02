فوائد بالجملة.. مالا تعرفه عن البطيخ

ند تناول البطيخ، فإنك لا تنعم فقط بفاكهة لذيذة الطعم تقهر حرارة الجو في فصل الصيف، إنما تتعدى فوائد هذه الثمرة الكبيرة ذلك بمراحل.

فضلاً عن احتواء البطيخ على فيتامينات “أ” و”ب” و”سي” وعنصر البوتاسيوم، حيث أن مادة الليكوبين، وهي نوع من أنواع الكاروتين توجد في بعض النباتات وتكسبها اللون الأحمر، لها فوائد كبيرة للقلب والأوعية الدموية، حسب “سكاي نيوز” عربية عن دراسات حديثة.

يقلل الليكوبين خطر السكتات القلبية كما أن له دورا في تقليل ضغط الدم، والوقاية من بعض أنواع الأورام، ويمكن الحصول عليه من الطماطم لا سيما إن كانت مطهية، لكن “بين الثمار الطازحة لا يوجد أفضل من البطيخ” لإمداد الجسم بها، وفقاً للأمريكية بينيلوبي بيركينز فيازي بجامعة نورث كارولينا، وأضافت الباحثة التي تركز دراستها على الليكوبين قائلة: “كلما زادت حمرة البطيخ ارتفعت به نسبة الليكوبين، كما أن البطيخ قليل البذر يحتوي كما أكبر من هذه المادة”.

يشار إلى أن مادة الليكوبين لا يمكن للجسم إنتاجها، وهي تمتص بسهولة إذا كان مصدرها البطيخ مقارنة بباقي الثمار كالطماطم، حسب دراسة حديثة، أضف إلى ذلك أنه فاكهة قليلة الألياف بخلاف معظم الخضراوات والفواكه، كما أنها خالية تماماً من الدهون، وتبلغ نسبة الماء بها أكثر من 90 %، وتحتوي على نسبة قليلة للغاية من السعرات الحرارية.

من جهة أخرى قللت الباحثة جينيفر ماكدانيل من أكاديمية التغذية الأمريكية، من مخاوف احتواء البطيخ على السكر، مشيرة إلى أن “كمية السكر في البطيخ أقل من الفواكه الأخرى”، وقالت إن كوبا من مكعبات البطيخ يحتوي فقط على نحو 9 جرامات من السكر، بينما تحتوي ثمرة الموز متوسطة الحجم حوالي 15 جراماً.