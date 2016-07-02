الكيالي يوضح لمن صرفت الـ100$ من الموظفين

أوضح وكيل وزارة المالية في قطاع غزة يوسف الكيالي، آلية صرف الوزارة 100 دولار لبعض الموظفين الحكوميين في غزة من ذوي الدخل المنخفض.

وقال الكيالي إن الأموال التي صرفت للموظفين تم جمعها من زكاة الفطر التي قدمها الموظفين من مستحقاتهم، مؤكداً أن الأموال التي جمعت لا تكفي إلا لـ 1900 موظف فقط.

وأشار إلى أنه تم صرف المبلغ بمعيار ثابتة للجميع منها أن يكون الموظف المثبت متزوجاً و يعول عائلة بحد أدنى ستة أفراد أو موظفة مطلقة أو أرملة.

وأكد أن اللجنة المختصة بالأمر اجتهدت بأقصى ما تستطيع لتحقيق العدالة، مع علم الوزارة أن هناك أعداداً كثيرة من الموظفين تستحق المبلغ « لكن ليعذرنا الجميع فالمبلغ المتوفر محدود جداً و أعداد الموظفين لا تتناسب مع هكذا مبلغ ».

وأكد أن الموجودين في مواقع المسؤولية يواصلون الليل بالنهار لتحسين أوضاع الموظفين، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد على الإيرادات المحلية فقط في تسير أعمالها، لذلك تتأثر أحوالها المالية بمستوى تحصيل الإيراد المحلي.

وقال إن شهر يونيو المنصرم شهد أدنى مستوى إيراد من بداية العام، لافتاً إلى أن هذا مرتبط معدة عوامل منها أن الإيرادات في شهر رمضان المبارك تكون أدنى من الأشهر الأخرى، إضافة لعوامل أخرى لم يفصلها.

وأكد أنه لم يكن بالإمكان صرف أي مبالغ في شهر رمضان وعيد الفطر ، و قد تم صرف الدفعة الأخيرة بمديونية كبيرة للبنوك.

ويعيش أكثر من أربعين ألف موظف حكومي في غزة، حالة مادية صعبة جراء عدم صرف الحكومة لرواتبهم، عد عن دفعات مالية تصرفهم لهم وزارة المالية بنسبة 45% من رواتبهم كان آخرها منتصف الشهر الماضي.