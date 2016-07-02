لجنة التحقيق تؤكد سلامة أجزاء الصندوق الأسود للطائرة المصرية

أعلنت لجنة التحقيقات في حادث سقوط الطائرة المصرية بالبحر المتوسط ، أن اختبارات مكثفة أجريت على مكونات اللوحة الإلكترونية لجهاز مسجل محادثات الكابينة CVR للطائرة A320 بمكتب تحقيق حوادث الطيران الفرنسي.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها أنه لم تتضرر أجزاء وحدة الذاكرة للوحة الخاصة بالجهاز.

وأضاف البيان أنه تم استبدال عدد من الأجزاء الداعمة لاتصال اللوحة بأنظمة الطائرة بأجزاء جديدة ، وسيتم العمل على استخلاص التسجيلات من تلك الوحدات بطرق تكنولوجية متقدمة ودقيقة.

وأكد أن نتائج الاختبارات جاءت إيجابية حيث أظهرت إمكانية قراءة التسجيلات التى تحتوى عليها وحدة الذاكرة الخاصة بالجهاز CVR.

وقد تقرر عودة أعضاء لجنة التحقيق الفني للحادث إلى القاهرة في أقرب وقت وبحوزتهم اللوحات التي تم إصلاحها لمواصلة العمل وقراءة محتويات أجهزة مسجلات الرحلة وتحليلها بمعامل الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني.

من جهة أخرى، تستمر أعمال انتشال الرفات البشرية طبقاً للإجراءات المتفق عليها.