مسيرة جماهيرية بغزة في يوم القدس العالمي

أحيت الفصائل الوطنية والإسلامية اليوم الجمعة، يوم القدس العالمي، بمسيرة جماهيرية حاشدة تمركزت قبالة برج شوى وحصري بمدينة غزة، أكدوا خلالها على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة.

ويصادف يوم الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك، يوم القدس العالمي، ويحرص الفلسطينيون على إحيائه تأكيداً على مركزية مدينة القدس، وأن كل سياسات الإحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادتهم في انتمائهم للقدس وفلسطين المحتلة.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بتوحد جهود الامة العربية والإسلامية لإسناد مدينة القدس المحتلة في مواجهة المخططات « الإسرائيلية » والدفاع عن المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك الذين يتعرضون لهجمات من قبل قطعان المستوطنين بشكل مستمر.

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية في كلمة لها ألقاها مسؤول الجبهة الشعبية - القيادة العامة في قطاع غزة لؤي القريوطي ، أكد على أن يوم القدس العالمي هو رسالة واضحة للعدو الصهيوني بأن المقاومة مستمرة حتى تحرير القدس من دنس الاحتلال.

وشدد القريوطي على أن فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية لأنها تعاني من حصار ظالم واضطهاد وقمع من قبل الاحتلال الصهيوني، مؤكداً على أن القضية الفلسطينية هي حضارة الأمم ومستقبلها ومصيرها.

ولفت إلى أن ما يجري في المحيط العربي والإسلامي من نزيف للدم يهدف إلى حرف البوصلة وتفتيت المنطقة العربية عن القدس المحتلة ومسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كما أكد أن فلسطين من بحرها إلى نهرها هي ملك للشعب الفلسطيني ولا يحق لأحد على الاطلاق أن يتنازل عن حبة تراب منها.

وشدد على ضرورة استعادة الأرض المحتلة كاملة غير منقوصة، وما يوم القدس العالمي إلا للتذكير بما يجري في القدس من انتهاكات.

وأوضح أن الدول العربية والإسلامية تركت المرابطين والمرابطات في القدس والمسجد الأقصى المبارك يواجهون مخططات الاحتلال « الإسرائيلي » دون دعم أو مساندة.

وأضاف القريوطي: « أن القوى الوطنية والإسلامية تؤكد في يوم القدس العالمي على ضرورة إطلاق حوار فلسطيني فلسطيني شامل على أرضنا الفلسطينية لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة »، مؤكداً أن شعبنا قادر على حل خلافاته مع تقديم كل الشكر للدول الداعمة لاستعادة الوحدة.

ودعا الفصائل الفلسطينية للتوحد على برنامج سياسي يضمن مشاركة جميع الفصائل من أجل أن يكون الاطار للمحافظة على الثوابت.



















