إصابة العشرات من المواطنين على حاجز قلنديا

أصيب العشرات من المواطنين اليوم الجمعة على حاجز قلنديا بالاختناق والتدافع والضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل العمل ببطء شديد على الحاجز للسماح للمواطنين للتنقل منه إلى المسجد الأقصى المبارك.

وقال مراسلنا وفقاً لمصادر من الهلال الأحمر الفلسطيني: « إن 40 مواطناً أصيبوا بحالات مختلفة من اختناق نتيجة لإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع تجاههم، إضافة إلى الضرب المبرح للمواطنين على الحاجز، كما أن العمل البطيء على الحاجز أدى لتدافع المواطنين ما ادى لاختناق بعضهم وإصابة مسن بحالة خطيرة ».

ويسعى المواطنون في الضفة الغربية المحتلة للوصول إلى مدينة القدس المحتلة من أجل أداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك والمبيت فيه حتى إقامة ليلة القدر في السابع والعشرين من الشهر الفضيل.

ويعتبر حاجز قلنديا الحاجز الوحيد الذي يدخل منه الفلسطينيون سواء من الضفة أو القادمين من غزة إلى القدس المحتلة.

وأشار مراسلنا إلى أن المصابون تم نقلهم إلى مستشفى رام الله الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال عززت تواجدها في مدينة القدس ومحيطها ونشرت الكثير من الحواجز العسكرية إضافة إلى العمل ببطء شديد على الحواجز العسكرية ما يحدث ازدحام كبير بين المواطنين الراغبين في الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.