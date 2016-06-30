أسعار المحروقات لشهر يوليو

أعلن مدير عام الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية فؤاد الشوبكي، اليوم الخميس، عن أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر تموز/2016 في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1/7/2016 هي على النحو التالي:

الصنف السعر/شيكل

سولار 5.26

بنزين 95 5.85

بنزين 98 6.37

الكاز 5.26

الغاز

1- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم ، للمستهلك 53 شيكل في محل الموزع.

2- سعر اسطوانة الغاز5 كلغم ، للمستهلك 22 شيكل في محل الموزع .

3- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط .

4- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم ، للمستهلك 212 شيكل

. 5ـ سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.27 شيكل .

ملاحظة: على جميع السادة أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه ، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وقال الشوبكي: لأي استفسار أو شكوى يمكن الاتصال على رقم الهاتف التالي: رام الله 2978749/ فاكس 2978751