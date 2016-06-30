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أسعار المحروقات لشهر يوليو

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:12 - 30 يونيو 2016
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أعلن مدير عام الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية فؤاد الشوبكي، اليوم الخميس، عن أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر تموز/2016 في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1/7/2016 هي على النحو التالي:

 

 

 الصنف السعر/شيكل

 سولار 5.26

 

 بنزين 95 5.85

 

 بنزين 98 6.37

 

 الكاز 5.26

 

 الغاز

 

 

 1- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم ، للمستهلك 53 شيكل في محل الموزع.

 

 

 2- سعر اسطوانة الغاز5 كلغم ، للمستهلك 22 شيكل في محل الموزع .

 

 

 3- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط .

 

 

 4- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم ، للمستهلك 212 شيكل

 

. 5ـ سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.27 شيكل .

 

 

 ملاحظة: على جميع السادة أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه ، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 

 

وقال الشوبكي: لأي استفسار أو شكوى يمكن الاتصال على رقم الهاتف التالي: رام الله 2978749/ فاكس 2978751

 

 

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