عودة: نتنياهو يشن حملة تحريض ضد زعبي وكل فلسطيني الداخل

رد رئيس حزب القائمة العربية، أيمن عودة، على مطالبة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطرد النائبة حنين زعبي من الكنيست.

وقال عودة، إن طلب نتنياهو بمثابة حملة مغرضة هدفها طرد النواب العرب من الحلبة السياسية، كما أن تلك الحملة موجهة ضد فلسطيني الداخل. وفق ما نقلته صحيفة معاريف.

وحسب أقواله، فإن حزب القائمة العربية موحد ضد موجة التحريض العنصرية الموجه ضد فلسطيني الداخل، والموجه ضد النائبة حنين زعبي وعايدة توما سليمان.

وقد توجه رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، أفيحاي مندلبليت لبحث طرد النائبة العربية حنين زعبي من الكنيست الاسرائيلي، في أعقاب التصريحات التي أدلت بها اليوم في الكنيست، حيث وصفت الجنود الاسرائيليين بالقتلة.

وقال نتنياهو: أن حنين زعبي اجتازت كل الحدود، ولا مكان لها في الكنيست.