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رسالة مزلزلة من زوجة احد ضحايا سفينة مرمرة لأردوغان!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:51 - 28 يونيو 2016
السيدة التركية السيدة التركية
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نددت زوجة احد ضحايا سفينة مافي مرمرة التركية التي كانت تحمل المساعدات الى قطاع غزة والذي قتل في هجوم لكوماندوس اسرائيلي، بتطبيع العلاقات بين انقرة وتل ابيب.

وبحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء، فان « جيغدم توبجو اوغلو » وهي زوجة القتيل « جتين توبجو اوغلو » نشرت رسالة في هذا الصدد تمنت فيها لو انها كانت قد قتلت في الهجوم الاسرائيلي على سفينة مافي مرمرة ولم تشاهد تطبيع العلاقات مع الكيان الغاصب.

وقالت: ان الذين يقودون هذه الالاعيب سيحاسبهم الله وهم الذين لم يرموا « اسرائيل » بحجر في يوم من الايام، في اشارة الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.   

وكانت جيغدم اوغلو ترافق زوجها اثناء هجوم كوماندوس اسرائيلي على اسطول سفن الحرية المتجهة الى غزة حيث قتل زوجها في ذلك الهجوم.



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