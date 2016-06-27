اردوغان يعتذر لبوتين عن مقتل الطيار الروسي

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى رسالة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان يعتذر فيه عن مقتل الطيار الروسي قائد قاذفة سو-24 التي أسقطها سلاح الجو التركي في أجواء سوريا

وأضاف دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، أن أردوغان أعرب في رسالته عن استعداد أنقرة لإعادة تطبيع العلاقات مع روسيا.

وأشار أردوغان في رسالته إلى أن تركيا لم تكن تريد إفساد العلاقات مع روسيا، مؤكدا على أن موسكو تعتبر شريكا استراتيجيا هاما بالنسبة لأنقرة. وشدد على أن تركيا لم تكن تملك أي نوايا لإسقاط طائرة روسية.

وذكر أردوغان أن تركيا تشاطر أسرة الطيار الروسي ألمها وتعتبره مأساة تركية أيضا. كما أشار إلى استعداد تركيا لأي مبادرات من أجل « تخفيف ألم وأضرار أسرة الطيار الروسي ».

المصدر: روسيا اليوم