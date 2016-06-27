اندلاع مواجهات بالمسجد الأقصى بعد اقتحام المستوطنين له

اندلعت صباح اليوم الاثنين، مواجهات عنيفة بين المرابطين والمصلين داخل المسجد الأقصى، وقوات الاحتلال « الاسرائيلي » التي كانت تحمي مجموعة من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد.

وأوضح شهود عيان، أن قوات الاحتلال سمحت للمستوطنين بالدخول للمسجد الأقصى من باب المغاربة، وهي للمرة الثانية على التوالي بعد اقتحامه من قبل المستوطنين بالأمس، فاندلعت احتجاجات من قبل المصلين لفتح الباب.

وكان اتفاقاً قد جرى بين دائرة الأوقاف وشرطة الاحتلال على وقف اقتحامات المستوطنين والأجانب للأقصى خلال الأيام العشرة الاخيرة من شهر رمضان.

وذكر شهود عيان، أنه تم إبعاد المصلين عن الساحات، كما قامت عناصر من القوات الخاصة « الإسرائيلية » بمنع المصلين من الخروج من داخل المصلى القبلي وإغلاقه .

وقد قابل المرابطون في الأقصى الاقتحامات بالتكبير والهتاف، واندلاع مواجهات مع المقتحمين.

يشار إلى أن مواجهات اندلعت يوم أمس بين قوات الاحتلال والمرابطين في الاقصى بعد أن اقتحم مجموعة من السياح والمستوطنين الاقصى من باب المغاربة بحماية جيش الاحتلال في اليوم الاول من العشر الاواخر من رمضان.