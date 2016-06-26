تشيلسي يفكر في حارس الزمالك بديلا لكورتوا

يفكر المدرب الايطالي أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لفريق تشيلسي الإنجليزي في اتجاهات عديدة لتدعيم حراسة مرمى البلوز بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الحالي 2016.

وأشارت صحيفة « ذا صن » الإنجليزية إلى أن كونتي يفكر في ضم حارس بديل للبلجيكي تيبو كورتوا، في ظل رغبة الحارس الثاني أسمير بيجوفيتش في الرحيل بحثًا عن المشاركة أساسيًا في المباريات.

وأضافت الصحيفة أن المدير الفني الإيطالي أعطى الضوء الأخضر لإدارة النادي اللندني لمراقبة الحارس المصري أحمد الشناوي لاعب نادي الزمالك ، تمهيدا لضمه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولفتت إلى أن الشناوي يقدم عروضا مميزة للغاية مع الفريق المصري منذ الانتقال إليه العام 2014، وقاده للتتويج بلقب الدوري وكأس مصر العام الماضي، ولعب 44 مباراة بالقميص الأبيض، وبات الحارس الأساسي لمنتخب مصر في الفترة الأخيرة.

ورجحت الصحيفة الإنجليزية أن إدارة تشيلسي ستتقدم بعرض قيمته 3 مليون جنيه إسترليني، واعتبرته مبلغ مغري للغاية للحارس المصري الذي سينتهي عقده مع الزمالك الموسم المقبل.

وفي حالة إتمام هذه الصفقة، سيكون أحمد الشناوي، ثاني لاعب مصري يرتدي قميص البلوز، بعد زميله بالمنتخب محمد صلاح نجم نادي روما الإيطالي حاليا.